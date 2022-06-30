أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق الخميس 30 يونيو 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق مساء الخميس 30 يونيو 2022، مع استقرار أسعار المعادن الثمينة عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق مستوى 85656 ألف دينار (58.70 دولار)، خلال التعاملات المسائية اليوم، بحسب منصة “gold-price-today.com” لمراقبة أسعار الذهب.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ العراق مستوى 64243 ألف دينار (44.03 دولار)، بحسب المؤشرات اللحظية لأسعار الذهب فِيْ السوق العراقية.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49.967 ألف دينار (34.24 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 42828 ألف دينار (29.35 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) مستوى 74.951 ألف دينار (51.36 دولار)، بحسب بيانات من متاجر الصاغة، مع العلم أن السعر لا يشمل قيمة الصنعة. أو ضريبة.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 2.663 مليون دينار (1826 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 599.610 ألف دينار (410.92 دولار)، مشيراً إلَّى أن الجنيه الذهب يعادل 8 جرامات عيار 21. قيراط.

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقر الذهب معظم الوقت يوم الخميس، لكنه يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2022 حيث ردع أداء الدولار المثير للإعجاب المستثمرين.

بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية عَنّْد 1817.01 دولارًا للأوقية. تغيرت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي قليلاً إلَّى 1816.90 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب للشهر الثالث على التوالي وانخفضت بنسبة 6.2٪ هذا الربع.

قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق فِيْ City Index، إن ارتفاع العوائد والدولار الأمريكي لعبوا دورًا فِيْ ضعف أداء الذهب، لكنه أشار إلَّى أن الذهب المسعّر بعملات أخرى لم يكن سيئًا للغاية.

يحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته فِيْ عقدين ويمكن أن يسجل أفضل ربع له منذ أكثر من 5 سنوات، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.