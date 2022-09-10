أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق السبت 10 سبتمبر 2022.. هبوط بالأسواق

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق خلال تعاملات يوم السبت 10 سبتمبر 2022، على الرغم من تسجيل “النفِيْس” عالمياً أول زيادة أسبوعية خلال شهر.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، إلَّى 80007 ألف دينار (55.24 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، إلَّى مستوى 70.008 ألف دينار (48.34 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ العراق إلَّى 60.006 ألف دينار (41.43 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 46.671 ألف دينار (32.08 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ العراق

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 2.488 مليون دينار (1.718 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق (8 جرامات عيار 21) نحو 560،061 الف دينار (386.72 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، قلصت أسعار الذهب مكاسبها عَنّْد تسوية جلسة تداول يوم الجمعة (نهاية الأسبوع)، مع ضعف الدولار وتوقع آفاق السياسة النقدية فِيْ الولايات المتحدة.

وفشل المعدن الثمين فِيْ الحفاظ على مكاسبه التي تجاوزت 1٪ فِيْ وقت سابق من التداول، بعد تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي بشأن تشديد السياسة النقدية.

قال عضو مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي كريستوفر والر إنه يتوقع ارتفاعًا ملحوظًا فِيْ سعر الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وقال رئيس بنك سانت لويس الفِيْدرالي جيمس بولارد إنه أصبح أكثر دعمًا للزيادة الثالثة على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول أن البنك ملتزم بجهُوده لوقف تسارع التضخم فِيْ الولايات المتحدة، مشيرًا إلَّى الحاجة المستمرة لاتخاذ إجراءات قوية وسريعة بشأن السياسة النقدية.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.5٪ أو 8.40 دولار لتصل إلَّى 1728.60 دولار للأوقية عَنّْد التسوية، بعد أن وصلت إلَّى 1740 دولارًا فِيْ التعاملات فِيْ وقت سابق.

وفِيْ مجمل تداولات الأسبوع الماضي، ارتفعت عقود المعادن الثمينة بنسبة 0.3٪، وهِيْ أول زيادة أسبوعية خلال شهر.