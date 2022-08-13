أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق السبت 13 أغسطس 2022.. صعود النفِيْس

ارتفعت أسعار الذهب فِيْ العراق خلال تعاملات اليوم السبت 13 آب 2022 تزامنا مع بداية عطلة نهاية الأسبوع فِيْ أسواق الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، 84.736 ألف دينار (58.04 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 74146 ألف دينار (50.78 دولار).

وبلغ غرام الذهب عيار 18 قيراطا فِيْ العراق اليوم 63.553 ألف دينار (43.53 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49430 ألف دينار (33.86 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ العراق

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، 2.635 مليون دينار (1805 دولارات).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 593.169 ألف دينار (406.28 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي.

يأتي أداء أسعار المعدن الأصفر مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي واحتمالات رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.3٪ خلال الأسبوع المنتهِيْ يوم الجمعة، للمرة الرابعة على التوالي، لتسجل أطول ارتفاع أسبوعي منذ ديسمبر 2022.