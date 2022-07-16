أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق السبت 16 يوليو 2022.. صعود بالأسواق

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق خلال التعاملات المسائية ليوم السبت 16 تموز / يوليو 2022، على الرغم من تسجيل “النفِيْس” خسائر أسبوعية بلغت 2.2٪ عالمياً.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

وارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 80.263 ألف دينار (54.97 دولار).

وارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولاً فِيْ السوق)، حيث وصل إلَّى مستوى 70.232 ألف دينار (48.10 دولار).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ العراق إلَّى 60.198 ألف دينار (41.23 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 46820 ألف دينار (32.07 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق

وارتفع سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، الى نحو 2.496 مليون دينار (1.710 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 561.856 الف دينار (384.81 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف عَنّْد انتهاء جلسة تداول يوم الجمعة (نهاية جلسات الأسبوع)، لتسجل أطول موجة من الخسائر الأسبوعية منذ ما يقرب من 4 سنوات.

شهد المعدن الثمين خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، مع قوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع بشكل حاد لوقف تسارع التضخم.

وينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الأولى منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي.

كشفت بيانات اليوم أن مبيعات التجزئة فِيْ الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1٪ فِيْ يونيو الماضي، متجاوزة التوقعات عَنّْد 0.9٪، كَمْا ارتفع مؤشر ثقة المستهلك “ميتشيجان” عَنّْد 51.1 نقطة فِيْ القراءة الأولية لشهر يوليو، خلافًا للتوقعات التي كانت قد ارتفعت. انخفض إلَّى 49 نقطة.

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.1٪، أو 2.20 دولار، لتصل إلَّى 1703.60 دولار للأوقية عَنّْد الاستقرار، بانخفاض 2.2٪ فِيْ إجمالي الأسبوع الماضي.