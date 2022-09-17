أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق السبت 17 سبتمبر 2022.. تراجع مفاجئ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق خلال تداولات السبت 17 سبتمبر 2022، على الرغم من عطلة نهاية الأسبوع للأسواق العالمية.

وتسوق أسواق الذهب العالمية أجازة أسبوعية اليوم وغدا.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق إلَّى 77768 دينارا (53.92 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق إلَّى 68.049 ديناراً (47.18 دولاراً).

وانخفض سعر الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ العراق إلَّى 58327 دينارا (40.44 دولارا).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ العراق

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق إلَّى 2418.584 دينارا (1677 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق (8 جرامات عيار 21) 544.389 دينارا (377.45 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب فِيْ ختام تعاملات يوم الجمعة (نهاية الأسبوع)، مع توقف ارتفاع الدولار.

لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت المعدن الثمين دون المستوى الرئيسي 1700 دولار، لتحقق أكبر خسارة أسبوعية فِيْ أربعة أسابيع.

وارتفع الذهب الفوري 0.5 بالمئة إلَّى 1672.48 دولار للأوقية بحلول 1808 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 1،683.50 دولار.

وقال فِيْليب ستريبيل كبير محللي السوق فِيْ بلو لاين فِيْوتشرز فِيْ شيكاجو “رأينا الدولار يتراجع … وتسارع انخفاض الاسهم الامريكية وهُو ما ربما حفز بعض الشراء.”

وتراجع الذهب بنحو 2.5 بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن هبط فِيْ وقت سابق إلَّى أدنى مستوى له منذ أبريل 2022.

قال Strebel إن الذهب لم يستفد من مخاطر الركود المتزايدة فِيْ الولايات المتحدة بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة ولم يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن.