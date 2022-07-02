أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق السبت 2 يوليو 2022.. عودة للصعود

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق مساء السبت 2 يوليو / تموز 2022، بعد يومين من التراجع، مع بداية عطلة نهاية الأسبوع فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق مستوى 85.107 الف دينار (58.33 دولار) مرتفعا من 84.807 الف دينار فِيْ اغلاق امس بحسب منصة “gold-price-today.com” لـ مراقبة أسعار الذهب.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ العراق 63832 الف دينار (43.75 دولار) ارتفاعا من 63606 الف دينار فِيْ نهاية تعاملات امس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 49646 ألف دينار (34.02 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 قرابة 42554 ألف دينار (29.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، مسجلا 74.471 ألف دينار (51.04 دولار) مقابل 74.208 ألف دينار فِيْ إغلاق أمس الجمعة.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 2.646 مليون دينار (1814 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 595.766 ألف دينار (408.31 دولار)، علما أن الجنيه الذهب يعادل 8 جرام. عيار 21 قيراط.

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب فِيْ نهاية تعاملات يوم الجمعة (نهاية الأسبوع)، مع صعود الدولار الأمريكي، ليسجل المعدن خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.

أدت السياسات النقدية القوية من البنوك المركزية الرئيسية والدولار القوي إلَّى إبعاد المستثمرين عَنّْ السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية.

وتراجعت أسعار الذهب إلَّى أقل من 1800 دولار للأوقية خلال التعاملات، قبل أن تقلص خسائرها مع تراجع عوائد السندات الأمريكية.

فِيْ نهاية جلسة الجمعة، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب – تسليم أغسطس – بنسبة 0.3٪، ليصل إلَّى مستوى 1801.50 دولارًا للأوقية، وهُو أدنى إغلاق لهذا العقد الأكثر نشاطًا منذ فبراير 2022.

خلال الأسبوع المنتهِيْ يوم الجمعة، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.6 فِيْ المائة.

سجل المعدن الأصفر خسارته الشهرية الثالثة على التوالي فِيْ يونيو، بعد أن هبط بنسبة 2.2٪ بما يعادل 41 دولارًا، وانخفض بنسبة 7.5٪ (146.5 دولارًا) فِيْ الربع الثاني من عام 2022، وبنسبة تزيد عَنّْ 1.2٪ فِيْ النصف الأول. عام 2022.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1٪ ليصل إلَّى 1804.56 دولار للأوقية.

انخفض سعر العقود الآجلة للفضة – تسليم يوليو – بنسبة 3.1 ٪ إلَّى 19.71 دولارًا للأوقية.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنحو 0.8٪، ليسجل 889.79 دولارًا للأوقية، فِيْما ارتفع سعر البلاديوم الفوري 1.49٪، عَنّْد 159.33 دولارًا للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.7٪، ليصل إلَّى 105.380 نقطة.