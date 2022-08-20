أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق السبت 20 أغسطس 2022.. صعود كبير

ارتفعت أسعار الذهب فِيْ العراق خلال تعاملات اليوم السبت 20 آب 2022 تزامنا مع بداية عطلة نهاية الأسبوع للأسواق العالمية.

وتتوقف أسواق الذهب العالمية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق خلال التعاملات المسائية إلَّى 82.190 ألف دينار (56.23 دولار)، مقابل 82.056 ألف دينار فِيْ إغلاق أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 71،918 ألف دينار (49.20 دولار) مقابل 71،801 ألف دينار فِيْ نهاية تعاملات أمس.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ العراق إلَّى 61.644 ألف دينار (42.17 دولار)، مقابل 61.543 ألف دينار أمس، بحسب منصة «سعر الذهب اليوم» المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى 47945 ألف دينار (32.80 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، 2.556 مليون دينار (1749 دولارا)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 575.345 ألف دينار (393.59 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع خلال تداولات الجمعة، نهاية أسبوع التداول، لتسجل أول خسارة أسبوعية فِيْ شهر.

ويأتي هذا التراجع فِيْ ظل ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.66٪ إلَّى 1747.06 دولارًا للأوقية، متراجعًا للجلسة الخامسة على التوالي، فِيْما قد يكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2022.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.47٪ إلَّى 1762.9 دولار.