أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق السبت 27 أغسطس 2022.. تراجع حاد

تراجعت أسعار الذهب فِيْ العراق خلال تعاملات اليوم السبت 27 آب 2022 تزامنا مع تراجع سهم “النفِيْس” عالميا بعد التصريحات المتشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات الصباحية يوم السبت، إلَّى 81690 ألف دينار عراقي (55.95 دولاراً)، مقابل 82.190 ألف دينار (56.23 دولاراً)، فِيْ ختام تعاملات أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ العراق إلَّى 61.268 ألف دينار (41.96 دولار)، مقابل 61.644 ألف دينار (42.17 دولار)، بحسب منصة «سعر الذهب اليوم» المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 47653 ألف دينار (32.64 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 40845 ألف دينار (27.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 71.480 ألف دينار (48.96 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق، خلال تعاملات صباح اليوم السبت، 2.540 مليون دينار (1740 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 571.841 ألف دينار (391.67 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

انخفض المضاربون على ارتفاع الذهب بشكل حاد، حيث فقد الذهب 50 دولارًا بحلول إغلاق يوم الجمعة بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أنه لن يتوقف فِيْ أي وقت قريبًا عَنّْ رفع أسعار الفائدة.

وقال إد مويا المحلل لدى أوندا “الذهب فِيْ خطر مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما قد يكتسب مزيدًا من الزخم الصعودي إذا ظل سوق العمل قويًا فِيْ ضوء بيانات الأسبوع المقبل”. “الخطر الهبوطي لسعر الذهب لا يزال قائما.”

يوم الأربعاء، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ شهرين، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة بقوة حتى تنتهِيْ الحرب على التضخم.

انخفضت العقود الآجلة للذهب إلَّى 1،762.90 دولار للأوقية، وخسرت 21.60 دولارًا للأوقية. على مدار الأسبوع، انخفض الذهب بنسبة 0.7٪.

أما بالنسبة للذهب فِيْ التعاملات الفورية، فهُو الأكثر شعبية فِيْ العقود الآجلة، مقابل 1737.65 دولار للأوقية، بانخفاض قدره 21.11 دولار للأوقية، وتراجع للأسبوع بنسبة 0.6٪.

يقول سونيل كومار ديكسيت، SK Charting “إذا فشل الذهب فِيْ الحفاظ على مستوى 1735 دولارًا، فسيكون مستوى الدعم التالي عَنّْد 1727 دولارًا أو 1719 دولارًا للأوقية”. “يعتمد الأمر فِيْ الغالب على رد فعل الأسواق على خطاب باول الأسبوع المقبل.”

قال باول إن لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي عازمة على خفض التضخم إلَّى 2٪.

رفع الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس هذا العام إلَّى 2.5٪.

وقال باول متحدثًا فِيْ جاكسون هُول “نتخذ خطوات سريعة وجريئة لإبقاء الطلب على قدم المساواة مع العرض، ويظل التضخم ضمن التوقعات. وسنواصل القيام بذلك حتى نثق فِيْ قدرتنا على القيام بعملنا على أكَمْل وجه.”

كان الخطاب من أقوى خطابات باول، ويعكس العبء الذي فرضه بنك الاحتياطي الفِيْدرالي على إبقاء التضخم تحت السيطرة، مما أدى إلَّى انخفاضه من أعلى مستوياته فِيْ 40 عامًا.

وجاءت تصريحات باول بعد بيانات الجمعة التي أظهرت أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي استقر عَنّْد 6.3٪ هذا العام من 6.8٪.

وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس شهري 0.1٪ لشهر تموز، مقابل 0.1٪، بحسب بيانات وزارة التجارة.

اعتبارًا من يوم الجمعة، كان مؤشر أسعار المستهلكين أكبر بأربع مرات من هدف الاحتياطي الفِيْدرالي البالغ 2٪، حيث جاء المؤشر عَنّْد 8.5٪. قبل ذلك، ارتفع المؤشر إلَّى 9.1٪ فِيْ يونيو.

يظل الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لمعظم المستثمرين، لكنه لم يتحرك كَمْا هُو متوقع، ولم يصل إلَّى 2100 دولار للأوقية.