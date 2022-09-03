أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق السبت 3 سبتمبر 2022.. استقرار “الأصفر”

استقرت اسعار الذهب اليوم فِيْ العراق خلال تعاملات صباح السبت 3 ايلول 2022 تزامنا مع تحقيق «النفِيْس» خسارة اسبوعية.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق خلال تعاملات صباح اليوم السبت عَنّْد المستوى 80.44 ألف دينار (55.10 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ العراق مستوى 60.33 ألف دينار (41.32 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب بشكل يومي.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 46.924 ألف دينار (32.14 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 40220 ألف دينار (27.55 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليصل إلَّى مستوى 70.387 ألف دينار (48.21 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 2.501 مليون دينار (1714 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق (8 جرامات عيار 21) نحو 563.099 ألف دينار (385.68 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

سجل الذهب خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث وصل الدولار إلَّى أعلى ذروة له منذ 20 عامًا.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

وتمكن الذهب خلال تداولات نهاية الأسبوع ليوم الجمعة، من الارتفاع فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.4٪، مسجلاً 1702.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، رغم أنه ظل منخفضًا بنحو 2٪ خلال تداولات الأسبوع ككل.

وسجلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي نحو 1714.80 دولار للأوقية.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

سجل الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، واقترب من أعلى مستوى فِيْ 20 عامًا مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مع تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف الأمريكية التي ستنشر فِيْ وقت لاحق يوم الجمعة ويمكن أن تعزز اتجاه الزيادات الكبيرة فِيْ أسعار الفائدة.

كانت العملة الأمريكية فِيْ ارتفاع منذ أن أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول فِيْ جاكسون هُول بولاية وايومنغ يوم الجمعة الماضي أن أسعار الفائدة ضرورية للبقاء مرتفعة “لبعض الوقت” من أجل كبح جماح التضخم.