أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت الأحد 31 يوليو 2022.. تعاملات هادئة

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت خلال التعاملات المسائية ليوم الأحد 31 يوليو 2022، مع تسجيل “النفِيْس” مكاسب أسبوعية عالمية بنسبة 2٪.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ الكويت

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الكويت، خلال التعاملات المسائية، نحو 17.44 ديناراً (56.83 دولاراً)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الكويت (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) نحو 15.26 ديناراً (49.73 دولاراً).

كَمْا أن سعر جرام الذهب عيار 18 لم يتغير اليوم فِيْ الكويت، مسجلاً نحو 13.08 ديناراً (42.63 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الكويت، فقد استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عَنّْد المستوى 10.18 ديناراً (33.15 دولاراً).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ الكويت

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الكويت، خلال التعاملات المسائية، نحو 542.53 ديناراً (1768 دولاراً).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الكويت (8 جرامات عيار 21) نحو 122.12 ديناراً (397.84 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب عَنّْد تسوية جلسة تداول يوم الجمعة (إغلاق جلسات الأسبوع)، مع تكهنات بأن الاحتياطي الفِيْدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادة أسعار الفائدة الأمريكية مع استمرار الاقتصاد فِيْ الانكَمْاش.

واستفاد المعدن النفِيْس من تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، بالإضافة إلَّى تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات دون 1.7٪.

كشفت البيانات أن مؤشر “ميشيغان” لثقة المستهلك فِيْ الولايات المتحدة ارتفع إلَّى 51.5 نقطة فِيْ القراءة النهائية لشهر يوليو، وهُو أعلى من التقديرات الأولية البالغة 51.1 نقطة، كَمْا تجاوز الرقم القياسي فِيْ يونيو عَنّْد 50. نقاط.

انكَمْش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.9٪ فِيْ الربع الثاني من هذا العام، لينكَمْش للربع الثاني على التوالي، وهُو التعريف الفني للركود.

رفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة أساس، لكن رئيس مجلس الإدارة جيروم باول أشار إلَّى إمكانية إبطاء رفع سعر الفائدة فِيْ مرحلة ما.

ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.7٪ أو 12.60 دولارًا لتصل إلَّى 1،781.80 دولارًا للأوقية عَنّْد التسوية.

وارتفع عقد المعادن النفِيْسة بنحو 2٪ فِيْ الأسبوع الماضي، لكنه انخفض فِيْ الإجمالي لشهر تموز (يوليو) بنسبة 2.5٪.