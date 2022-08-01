أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت الإثنين 1 أغسطس 2022.. صعود هامشي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، فِيْ الكويت، خلال التعاملات المسائية ليوم الاثنين 1 أغسطس 2022، بشكل هامشي، مع استقرار “الثمين” فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الكويت

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الكويت، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 17.46 دينارًا (56.93 دولارًا)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الكويت (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى نحو 15.28 ديناراً (49.82 دولاراً).

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ الكويت إلَّى نحو 13.09 دينارا (42.70 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الكويت، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 10.18 دينار (33.21 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ الكويت

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الكويت، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 542.95 ديناراً (1771 دولاراً).

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الكويت (8 جرامات عيار 21) نحو 122.21 دينار (398.54 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب خلال جلسة التداول اليوم، بعد أن سجلت أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها فِيْ ثلاثة أسابيع.

ارتفعت أسعار المعدن النفِيْس بنسبة 2.2٪ الأسبوع الماضي مع تزايد الاحتمالات بأن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي بتخفِيْض وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، ومع ذلك، انتهى الذهب منخفضًا فِيْ يوليو للشهر الرابع على التوالي حيث استمر الدولار فِيْ جذب الاستثمارات حيث خيار الملاذ الآمن.

يتحول تركيز المستثمرين هذا الأسبوع إلَّى تقرير الوظائف الأمريكي الشهري، حيث قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن سوق العمل لا يزال “ضيقًا للغاية”، مشيرًا إلَّى عدد شبه قياسي من فرص العمل الشاغرة وانخفاض معدل البطالة تاريخيًا.

واستقرت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر عَنّْد 1،781.20 دولار للأوقية، واستقر السعر الفوري للتسليم الفوري عَنّْد 1765.11 دولارًا للأوقية، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 6 يوليو.

كَمْا استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر عَنّْد 20.20 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.46٪ إلَّى 901.14 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.19٪ إلَّى 2132.61 دولارًا.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.13٪ إلَّى 105.69 نقطة.