أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت الثلاثاء 12 يوليو 2022.. هبوط النفِيْس

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت خلال التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، تزامناً مع استقراره فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الكويت

وبلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الكويت، خلال التعاملات المسائية، نحو 17.14 ديناراً (55.69 دولاراً).

وانخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الكويت (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 15 ديناراً (48.73 دولاراً).

كَمْا انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ الكويت إلَّى 12.86 دينارًا (41.77 دولارًا)، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الكويت، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 10.00 دينار (32.48 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الكويت

وسجل سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ الكويت، خلال التعاملات المسائية، نحو 533.10 ديناراً (1.732) دولاراً.

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الكويت نحو 119.99 دينار (389.83 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقر الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز الطلب وعوض تأثير ارتفاع الدولار، الذي دفع الذهب إلَّى أدنى مستوى له فِيْ تسعة أشهر قبل ذلك.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1733.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 سبتمبر أيلول عَنّْد 1722.36 دولار للأوقية فِيْ وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1733.60 دولار للأوقية.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثانية على التوالي، مما يدعم الطلب على الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

قفز الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ 20 عامًا مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لمشتري العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.7٪ إلَّى 18.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين بنسبة 2٪ إلَّى 852.07 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.5٪ إلَّى 2130.02 دولار للأوقية.