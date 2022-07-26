أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت الثلاثاء 26 يوليو 2022.. صعود طفِيْف

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت، خلال التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، بشكل هامشي، مع صعود “النفِيْس” عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ الكويت

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الكويت، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 17 ديناراً (55.31 دولاراً)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الكويت (الأكثر تداولاً فِيْ السوق)، إلَّى مستوى 14.87 ديناراً (48.39 دولاراً).

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ الكويت إلَّى نحو 12.75 دينارا (41.48 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الكويت، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 9.91 ديناراً (32.26 دولاراً).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ الكويت

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الكويت، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 528.57 ديناراً (1720 دولاراً).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الكويت (8 جرامات عيار 21) نحو 118.97 ديناراً (387.15 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة التداول اليوم، مدعومة بمخاوف السوق بشأن تباطؤ النمو العالمي، مما دفع الطلب على المعدن النفِيْس كَمْلاذ آمن، لكن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية لا تزال تحد من هذا الارتفاع.

وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا، مع توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، بعد تسارع التضخم فِيْ الولايات المتحدة إلَّى 9.1٪، وهُو أعلى مستوى له منذ عام 1981.

أعلن البنك المركزي الزيمبابوي، الاثنين، عَنّْ توزيع 2000 قطعة ذهبية على البنوك التجارية لبيعها للشعب فِيْ خطوة غير مسبوقة تهدف إلَّى تعزيز الثقة بالعملة المحلية والحد من تسارع التضخم فِيْ البلاد، لاستخدامها فِيْ المعاملات. والمشتريات، مما عزز الطلب على الذهب أكثر.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.33٪ إلَّى 1724.80 دولارًا للأوقية، وارتفع السعر الفوري للتسليم بنسبة 0.38٪ إلَّى 1726.06 دولارًا للأوقية.

كَمْا ارتفعت العقود الآجلة للفضة لتسليم سبتمبر بنسبة 1.10٪ عَنّْد 18.53 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.77٪ عَنّْد 885.95 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.49٪ إلَّى 2017.43 دولارًا.

استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عَنّْد 106.44 نقطة، ولا يزال بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002.