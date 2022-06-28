أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت الثلاثاء 28 يونيو 2022.. استقرار نسبي

استقر متوسط ​​سعر الذهب اليوم فِيْ الكويت، مساء تداولات الثلاثاء 28 يونيو 2022، وسط ارتفاع فِيْ “الثمين” عالميا بسبب مخاوف الركود.

سعر الذهب اليوم فِيْ الكويت

ظل متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الكويت، خلال التعاملات المسائية، عَنّْد المستوى 17.98 ديناراً (58.59 دولاراً).

وثبت متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الكويت (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) عَنّْد 15.73 ديناراً (51.27 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

ولم يتغير متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الكويت مسجلا 13.49 دينار (43.94 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الكويت، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 10.49 ديناراً (34.18 دولاراً).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الكويت

وسجل سعر الأوقية اليوم فِيْ الكويت، خلال التعاملات المسائية، نحو 559.24 ديناراً (1822 دولاراً).

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الكويت (8 جرامات من عيار 21) حوالي 125.88 دولار (410.15 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة تداول اليوم، بالتزامن مع ضعف عائدات سندات الخزانة الأمريكية، فِيْ ظل تحذيرات من احتمال حدوث ركود فِيْ الاقتصاد الأمريكي، بينما تنتظر الأسواق أي تطورات تتعلق بحظر مجموعة الدول السبع. لاستيراد المعدن النفِيْس من روسيا.

حذر اقتصاديون من وكالة التصنيف الائتماني Standard & Poor’s يوم الاثنين من أن استمرار السياسة العدوانية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي يزيد من فرص حدوث ركود فِيْ الولايات المتحدة العام المقبل، حيث يكافح التضخم المتسارع عَنّْ طريق رفع أسعار الفائدة على حساب النمو الاقتصادي.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.21٪ إلَّى 1828.80 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.30٪ إلَّى 1828.17 دولارًا للأوقية.

كَمْا ارتفعت العقود الآجلة للفضة لتسليم يوليو بنسبة 0.55٪ عَنّْد 21.28 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.37٪ عَنّْد 911.36 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.32٪ إلَّى 1895.09 دولارًا.

استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عَنّْد 103.91 نقطة.