أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت الجمعة 15 يوليو 2022.. هبوط محدود

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت خلال التعاملات المسائية ليوم الجمعة 15 يوليو 2022، تزامنا مع تراجع “الثمين” عالميا بضغط من قوة الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ الكويت

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الكويت، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 16.87 ديناراً (54.77 دولاراً)، مقابل 16.96 ديناراً (55.02 دولاراً) فِيْ ختام تداولات أمس الخميس، بحسب الذهب. منصة -price-today لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الكويت إلَّى 12.65 ديناراً (41.08 دولاراً) مقابل 12.72 ديناراً (41.26 دولاراً) فِيْ ختام تعاملات أمس.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الكويت، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 9.84 دينار (31.95 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 8.44 ديناراً (27.38 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الكويت

وانخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الكويت (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 14.76 ديناراً (47.92 دولاراً).

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم فِيْ الكويت نحو 524.74 ديناراً (1703 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الكويت (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 118.11 ديناراً (383.39 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وظلت على المسار الصحيح للتراجع الأسبوعي الخامس على التوالي، حيث أثر استمرار ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وتراجع سعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 1704.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ليفقد 2.1٪ منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1701.70 دولار.

يحوم الدولار حول أعلى مستوى له منذ 20 عاما، مستمرا فِيْ خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد أن هبط المعدن الثمين بأكثر من 2٪ أمس الخميس.

قال اثنان من صانعي السياسة الفِيْدراليين الأكثر تشددًا يوم الخميس إنهما يفضلان رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ اجتماع السياسة النقدية لهذا الشهر.

تزيد أسعار الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والتي لا تؤدي إلَّى عوائد ثابتة.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة، مما عزز سعر الذهب بشكل طفِيْف.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1٪ إلَّى 18.18 دولارًا للأوقية، لتخسر نحو 6٪ هذا الأسبوع، متجهةً إلَّى الخسارة الأسبوعية السابعة على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلَّى 840.53 دولار للأوقية. انخفض البلاتين بنحو 6.4 ٪ هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض فِيْ 3 أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4٪ إلَّى 1904.27 دولارات، لكنه تراجع بنسبة 13٪ هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض منذ نوفمبر الماضي.