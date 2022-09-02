أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت الجمعة 2 سبتمبر 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت خلال تعاملات الجمعة 2 سبتمبر 2022، تزامنا مع صعود “النفِيْس” عالميا فِيْ ظل تراجع الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ الكويت

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الكويت خلال التعاملات المسائية، الجمعة، ليصل إلَّى 19.99 ديناراً كويتياً (55.11 دولاراً).

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الكويت إلَّى مستوى 12.74 دينار (41.33 دولار)، خلال تعاملات مساء الجمعة، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” التي تراقب أسعار الذهب بشكل يومي.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الكويت، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 9.91 دينار (32.15 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 8.50 دينارًا (27.55 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الكويت

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الكويت (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 14.87 دينار (48.22 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الكويت نحو 528.47 ديناراً (1714 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الكويت (8 جرامات من عيار 21) نحو 118.95 ديناراً (385.75 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مع تراجع الدولار عَنّْ قممه الأخيرة، لكن المعدن الثمين يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلَّى 1702.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضًا بنحو 2٪ منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1714.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪، لكنه ليس بعيدًا عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، والذي سجله فِيْ الجلسة السابقة، فِيْما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.