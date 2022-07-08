أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت الجمعة 8 يوليو 2022.. هبوط نسبي

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت خلال التعاملات المسائية ليوم الجمعة 8 يوليو 2022، على الرغم من استقرار “الثمين” عالميا أمام تراجع الدولار والسندات.

سعر الذهب اليوم فِيْ الكويت

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الكويت خلال التعاملات المسائية من الجمعة إلَّى مستوى 17.20 ديناراً كويتياً (55.92 دولاراً).

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الكويت إلَّى مستوى 12.90 ديناراً (41.94 دولاراً)، خلال تعاملات مساء الجمعة مع التجار والصاغة، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الكويت، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 10.03 ديناراً كويتياً (32.62 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 8.60 ديناراً كويتياً (27.96 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الكويت

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الكويت (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مساء الجمعة 8 يوليو 2022 نحو 15.05 دينارا كويتيا (48.93 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الكويت نحو 534.86 ديناراً كويتياً (1739 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الكويت (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) 120.39 ديناراً (391.42 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف يوم الجمعة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على المسار الصحيح لأكبر خسارة أسبوعية فِيْ 8 أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 1744.07 دولارًا للأوقية. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد المكاسب التي تحققت فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، مما أبقى الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.23 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلَّى 874.52 دولارًا للأوقية، لكن كلاهما يتجه نحو خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2 بالمئة خلال الأسبوع.