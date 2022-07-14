أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت الخميس 14 يوليو 2022.. طلب محدود

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت خلال التعاملات المسائية ليوم الخميس 14 يوليو 2022، تزامنا مع تراجع “النفِيْس” عالميا بضغط من قوة الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ الكويت

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الكويت، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 16.96 دينارًا (55.02 دولارًا).

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الكويت (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 14.84 ديناراً (48.14 دولاراً).

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الكويت إلَّى 12.72 ديناراً (41.26 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الكويت، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 9.89 دينار (32.09 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الكويت

وانخفض سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ الكويت خلال التعاملات المسائية الى نحو 527.35 دينارا (1711 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الكويت نحو 118.70 دينار (385.12 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1٪ خلال جلسة تداول اليوم، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات الخاصة بالذهب بالفعل بسبب مخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي إلَّى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر لمعالجة ارتفاع التضخم.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 1٪ إلَّى 1718.69 دولار للأوقية. كَمْا تراجعت العقود الآجلة للذهب فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 1٪ إلَّى 1717.70 دولار.

سجل الدولار مستوى قياسيًا جديدًا فِيْ 20 عامًا، مما أضر بالطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بين المشترين الذين يمتلكون عملات أخرى.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب غير الثابت العائد.

أظهرت بيانات الليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي قفز بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو، وهُو أكبر ارتفاع منذ أكثر من 4 عقود.

دفع ارتفاع الدولار أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ نحو عام يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدن الثمين على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

تشير التوقعات إلَّى أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سيكثف تحركاته للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل للسياسة فِيْ 26-27 يوليو.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بجاذبيته لأنه لا يولد عائدًا ثابتًا.

وتراجعت الفضة الفورية 1.1 بالمئة إلَّى 18.98 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 1.5 بالمئة إلَّى 841.96 دولار، ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلَّى 149.43 دولار.