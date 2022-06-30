أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت الخميس 30 يونيو 2022.. عيار 21 يتراجع

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت، خلال تعاملات الخميس 30 يونيو 2022، مع استقرار المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الكويت

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الكويت خلال التعاملات الصباحية إلَّى 17.94 ديناراً (58.44 دولاراً) مقابل 17.98 ديناراً (58.59 دولاراً) خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الكويت (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 15.69 ديناراً (51.13 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

كَمْا شهد سعر جرام الذهب عيار 18 تراجعا اليوم فِيْ الكويت ليسجل 13.45 دينار (43.94 دولار) مقابل 13.49 دينار (43.94 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الكويت، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 10.46 ديناراً (34.09 دولاراً).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الكويت

وسجل سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ الكويت، خلال التعاملات الصباحية، نحو 557.8 ديناراً (1817 دولاراً).

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الكويت (8 جرامات من عيار 21) حوالي 125.55 (409.07 دولار).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، استقر الذهب معظم الوقت يوم الخميس، لكنه يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2022 حيث ردع أداء الدولار المثير للإعجاب المستثمرين.

بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية عَنّْد 1817.01 دولارًا للأوقية.

تغيرت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي قليلاً إلَّى 1816.90 دولار للأوقية.

من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب للشهر الثالث على التوالي وانخفضت بنسبة 6.2٪ هذا الربع.

قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق فِيْ City Index، إن ارتفاع العوائد والدولار الأمريكي لعبوا دورًا فِيْ ضعف أداء الذهب، لكنه أشار إلَّى أن الذهب المسعّر بعملات أخرى لم يكن سيئًا للغاية.

يحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته منذ عقدين ويمكن أن يسجل أفضل ربع له منذ أكثر من 5 سنوات، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلَّى 20.80 دولارًا للأوقية، بينما استقر البلاتين عَنّْد 917.18 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.9٪ إلَّى 179.88 دولارًا.