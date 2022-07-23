أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت السبت 23 يوليو 2022.. صعود الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الكويت خلال التعاملات المسائية ليوم السبت 23 يوليو 2022، مع بدء عطلة نهاية الأسبوع فِيْ أسواق الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الكويت

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الكويت خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 17.08 ديناراً (55.57 دولاراً) مقارنة بـ 17.05 ديناراً أمس، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الكويت

وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الكويت (الأكثر تداولاً فِيْ السوق)، إلَّى مستوى 14.95 ديناراً (48.63 دولاراً)، مقابل 14.92 ديناراً أمس.

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ الكويت إلَّى 12.81 دينارا (41.68 دولار) مقارنة بـ 12.79 دينارا أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الكويت، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 9.97 ديناراً (32.42 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 8.54 ديناراً (27.79 دولاراً).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ الكويت

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الكويت نحو 531.29 ديناراً (1،728 دولاراً).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الكويت (8 جرامات عيار 21) نحو 119.59 ديناراً (389.02 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب فِيْ نهاية تعاملات أمس (الجمعة)، لتصل إلَّى أعلى مستوى لها منذ 13 يوليو، وسجلت أول مكسب أسبوعي فِيْ شهر ونصف.

استفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار بعد أن تأثر الذهب سلبًا بالزيادات الحادة فِيْ أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية.

ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة – تسليم أغسطس – بنسبة 0.8٪، أي ما يعادل 14 دولارًا، ليسجل مستوى 1727.40 دولارًا للأونصة.

على مدار الأسبوع، ارتفع الذهب بنحو 1.4٪، وهُو أول مكسب أسبوعي فِيْ 6 أسابيع.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر فِيْ أسبوع التداول الماضي بنحو 0.3٪، أو ما يعادل 4.63 دولار، ليصل إلَّى 1.723.44 دولار للأوقية.

انخفض سعر العقود الآجلة للفضة – تسليم سبتمبر – بنسبة 0.8٪، عَنّْد 18.57 دولارًا للأوقية. فِيْ الوقت نفسه، انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6٪، ليسجل 871.84 دولارًا للأوقية، فِيْ المقابل، ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 5٪، عَنّْد 191.32 دولارًا للأوقية.