أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الأحد 14 أغسطس 2022.. استقرار نسبي

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المسائية ليوم الأحد 14 أغسطس 2022، مع مواصلة النفِيْس مكاسبها الأسبوعية عالميا.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، نحو 599.76 درهم (58.04 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 524.80 درهم (50.78 دولار).

كَمْا أن سعر جرام الذهب عيار 18 لم يتغير اليوم فِيْ المغرب، حيث سجل نحو 449.82 درهم (43.53 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 349.86 درهم (33.86 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ المغرب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، نحو 18652 ألف درهم (1805 دولارات).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات من عيار 21) نحو 4.198 ألف درهم (406.28 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب عَنّْد إغلاق جلسة التداول يوم الجمعة، مما دعم تسجيلها للمكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي، حيث يركز المستثمرون على بيانات التضخم وتوقعات الفائدة الأمريكية.

وكشفت البيانات أن أسعار الواردات الأمريكية تراجعت لأول مرة منذ سبعة أشهر، بنسبة 1.4٪ خلال شهر يوليو، مدفوعة بتراجع تكاليف الوقود والمنتجات غير النفطية.

بينما أظهرت جامعة ميشيغان أن توقعات التضخم لسنة واحدة أقل قليلاً، ارتفعت توقعات التضخم لثلاث سنوات، وارتفعت ثقة المستهلك أكثر من المتوقع خلال أغسطس.

أظهرت البيانات من الولايات المتحدة تباطؤًا فِيْ التضخم السنوي، مما قلل من التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي، ودفع عوائد سندات الخزانة للانخفاض.

وعَنّْد التسوية، ارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.5٪، أو 8.30 دولارًا، لتصل إلَّى 1815.50 دولارًا للأوقية، مسجلة مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3٪ فِيْ أطول فترة مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2022.