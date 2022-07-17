أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الأحد 17 يوليو 2022.. تعاملات هادئة

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب، مساء يوم الأحد 17 يوليو 2022، وسط هدوء ملحوظ فِيْ الأسواق.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، فِيْ التعاملات المسائية، 574.03 درهم (54.97 دولار)، وهِيْ نفس الأسعار فِيْ ختام تداولات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ المغرب فِيْ متاجر الصاغة والتجار نحو 430.53 درهمًا (41.23 دولارًا)، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب يوميًا.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 334.85 درهمًا (32.07 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 287.01 درهمًا (27.49 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى المغرب

ظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد 502.29 درهم (48.1 دولار)، وهُو نفس أسعار التداول عَنّْد إقفال أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب نحو 17852 درهماً (1710 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب نحو 4018 درهماً (384.81 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، يوم الجمعة، لتسجل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي، حيث أثر استمرار ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وانخفض سعر الذهب بنسبة 2.1٪ خلال تعاملات الأسبوع.