أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الأحد 21 أغسطس 2022.. استقرار نسبي

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال تعاملات الأحد 21 أغسطس 2022، على الرغم من أن “النفِيْس” عالميا سجلت أول خسارة أسبوعية لها فِيْ شهر.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، نحو 584.58 درهم (56.23 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) نحو 511.52 درهم (49.20 دولار).

كَمْا أن سعر جرام الذهب عيار 18 لم يتغير اليوم فِيْ المغرب، مسجلاً نحو 438.44 درهم (42.17 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 341.01 درهم (32.80 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ المغرب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، نحو 18.180 ألف درهم (1،749).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات عيار 21) نحو 4،092 ألف درهم (393.59) دولار.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب لليوم الخامس على التوالي عَنّْد تسوية جلسة التداول يوم الجمعة، وهِيْ أطول سلسلة خسائر يومية منذ أوائل يوليو، بينما تنتظر آفاق السياسة النقدية.

تعرض الذهب لضغوط سلبية خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الدولار الأمريكي مدعوماً بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي بشأن أسعار الفائدة ودعمهم لمواصلة تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المتسارع.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ سانت لويس جيمس بولارد يوم الخميس الماضي إنه يميل حاليًا نحو رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماع سبتمبر.

عَنّْد التسوية، تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.5٪ أو 8.30 دولار إلَّى 1.762.90 دولار للأوقية.

شهد المعدن الثمين أول خسارة أسبوعية له بعد 4 أسابيع متتالية من الصعود، لينخفض ​​بنسبة 2.9٪ أو ما يعادل 52.6 دولار.