أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الأحد 24 يوليو 2022.. تعاملات هادئة

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب، الأحد 24 يوليو 2022، وسط تداولات هادئة، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع للأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

بلغ جرام الذهب عيار 24 فِيْ المغرب اليوم 567.57 درهم مغربي (55.57 دولار) بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وسعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ المغرب خلال تداولات المساء اليوم بنحو 425.27 درهم (41.68 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 330.99 درهم (32.42 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 283.71 درهمًا (27.79 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى المغرب

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) حوالي 496.50 درهم (48.63 دولار)، خلال تعاملات مساء الأحد.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب نحو 17647 درهماً (1728 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 3972 درهماً (389.02 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت تعافِيًْا فِيْ الجلسات الأخيرة من الأسبوع يوم الجمعة الماضي.

كان الارتفاع مدعومًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن احتمالات قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة وصعود الدولار حدت من المكاسب.

ارتفع الذهب بنسبة 1.2٪ خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار المعادن الثمينة إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام الخميس الماضي، عَنّْدما وصلت إلَّى 1680.25 دولار للأوقية، قبل أن تغلق على ارتفاع بنسبة 1.3٪.

خلال تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع الماضي، ارتفع المعدن الثمين فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.5٪ ليصل إلَّى 1،727.64 دولارًا للأونصة، بينما سجل انتعاشًا فِيْ التعاملات الآجلة لتسليم ديسمبر بنحو 0.8٪ ليصل إلَّى 1745.3 دولارًا للأونصة.