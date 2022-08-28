أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الأحد 28 أغسطس 2022.. تعاملات هادئة

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المسائية، الأحد 28 أغسطس 2022، على الرغم من تراجع “النفِيْس” عالميا وتسجيله خسارة أسبوعية.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، نحو 592.87 درهم (55.95 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 518.78 درهم (48.96 دولار).

كَمْا أن سعر جرام الذهب عيار 18 لم يتغير اليوم فِيْ المغرب، حيث سجل نحو 444.66 درهم (41.96 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 345.84 درهم (32.64 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ المغرب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، نحو 18.438 ألف درهم (1.740 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات عيار 21) نحو 4.150 ألف درهم (391.67) دولار.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب عَنّْد تسوية جلسة التداول فِيْ أول يوم الجمعة الجمعة. ليسجل الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي بضغط ارتفاع الدولار الذي استفاد من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

فِيْ خطاب ألقاه فِيْ المؤتمر الاقتصادي للبنوك المركزية فِيْ جاكسون هُول، حذر باول من أن الأسر والشركات الأمريكية قد تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه شدد على التزام البنك المركزي بمواصلة تشديد السياسة النقدية من أجل مكافحة التضخم المتسارع.

على صعيد البيانات، ارتفعت مشتريات السلع والخدمات فِيْ الولايات المتحدة – المعدلة وفقًا للتضخم – بنسبة 0.2٪ فِيْ يوليو، أقل من التوقعات التي كانت تشير إلَّى زيادة بنسبة 0.4٪.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عَنّْ جامعة ميشيغان إلَّى 58.2 نقطة فِيْ أغسطس، من مستوى يوليو عَنّْد 51.5 نقطة، وأعلى من التقديرات الأولية عَنّْد 55.1 نقطة.

عَنّْد التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر بنسبة 1.2٪ أو 21.60 دولارًا أمريكيًا إلَّى 1749.80 دولارًا للأوقية، مسجلة انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 0.7٪.