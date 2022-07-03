أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الأحد 3 يوليو 2022.. استقرار نسبي

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المسائية ليوم الأحد 3 يوليو 2022، رغم أن المعدن النفِيْس عالميا سجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.6٪.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

ظل متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، عَنّْد المستوى 586.44 درهم (58.33 دولار).

لم يتغير متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، مسجلا حوالي 513.15 درهم (51.04 دولار).

كَمْا تم تثبيت متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ المغرب عَنّْد حوالي 439.84 درهمًا (43.75 دولارًا)، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 342.09 درهم (34.02 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب

وسجل سعر أونصة اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، نحو 18.238 ألف درهم (1814 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب نحو 4105 ألف درهم (408.31 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، قلصت أسعار الذهب من خسائرها عَنّْد تسوية جلسة التداول يوم الجمعة (نهاية الأسبوع)، بعد البيانات الاقتصادية فِيْ الولايات المتحدة ومع استمرار توقع التضخم وآفاق السياسة النقدية.

نجح المعدن الثمين فِيْ تقليص معظم خسائره التي سجلها فِيْ وقت سابق من جلسة تداول يوم الجمعة، بعد انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلَّى أقل من 3٪، لكنه تأثر بالأداء القوي للعملة الأمريكية.

وكشفت بيانات من معهد التوريد الأمريكي، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بلغ 53 نقطة فِيْ يونيو الماضي، مقابل 56.1 نقطة فِيْ الشهر السابق، ليسجل أدنى مستوى له فِيْ عامين.

شهد الذهب أسوأ أداء فصلي منذ أوائل عام 2022 وانخفض بنسبة 7.7٪، مع استقرار الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته فِيْ عقدين من الزمن، مما جعل المعدن النفِيْس أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة مع الزيادات المتوقعة فِيْ أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. .

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.3٪ أو 5.80 دولار أمريكي إلَّى 1801.50 دولار أمريكي للأوقية عَنّْد التسوية، مقلصة خسائرها التي بلغت 1783 دولارًا أمريكيًا خلال تعاملات الجمعة الماضية.

وسجلت العقود الآجلة للمعدن النفِيْس تراجعا بنحو 1.6 بالمئة فِيْ إجمالي التعاملات الأسبوع الماضي.

كَمْا انخفض سعر الفضة لتسليم سبتمبر بنسبة 3.4٪ أو 68 سنتًا إلَّى 19.667 دولارًا للأوقية، وهُو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.