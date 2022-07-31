أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الأحد 31 يوليو 2022.. طلب محدود

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المسائية ليوم الأحد 31 يوليو 2022، مع تسجيل “النفِيْس” مكاسب أسبوعية عالمية بنسبة 2٪.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، نحو 585.58 درهم (56.83 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) حوالي 512.39 درهم (49.73 دولار).

كَمْا أن سعر جرام الذهب عيار 18 لم يتغير اليوم فِيْ المغرب، حيث سجل نحو 439.19 درهم (42.63 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عَنّْد المستوى 341.59 درهم (33.15 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ المغرب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، نحو 18.211 ألف درهم (1.768 دولار).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات عيار 21) نحو 4،099 ألف درهم (397.84 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب عَنّْد تسوية جلسة تداول يوم الجمعة (إغلاق جلسات الأسبوع)، مع تكهنات بأن الاحتياطي الفِيْدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادة أسعار الفائدة الأمريكية مع استمرار الاقتصاد فِيْ الانكَمْاش.

واستفاد المعدن النفِيْس من تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، بالإضافة إلَّى تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات دون 1.7٪.

كشفت البيانات أن مؤشر “ميشيغان” لثقة المستهلك فِيْ الولايات المتحدة ارتفع إلَّى 51.5 نقطة فِيْ القراءة النهائية لشهر يوليو، وهُو أعلى من التقديرات الأولية البالغة 51.1 نقطة، كَمْا تجاوز الرقم القياسي فِيْ يونيو عَنّْد 50. نقاط.

انكَمْش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.9٪ فِيْ الربع الثاني من هذا العام، لينكَمْش للربع الثاني على التوالي، وهُو التعريف الفني للركود.

رفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة أساس، لكن رئيس مجلس الإدارة جيروم باول أشار إلَّى إمكانية إبطاء رفع سعر الفائدة فِيْ مرحلة ما.

ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.7٪ أو 12.60 دولارًا لتصل إلَّى 1،781.80 دولارًا للأوقية عَنّْد التسوية.

وارتفع عقد المعادن النفِيْسة بنحو 2٪ فِيْ الأسبوع الماضي، لكنه انخفض فِيْ الإجمالي لشهر تموز (يوليو) بنسبة 2.5٪.