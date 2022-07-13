أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الأربعاء 13 يوليو 2022.. هدوء بالأسواق

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب مساء الأربعاء 13 يوليو 2022، بالتزامن مع استقرار “الثمين” عالميا وترقبا لبيانات التضخم.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

حافظ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ المغرب اليوم على مستواه عَنّْد 573.26 درهم (55.92 دولار)، خلال التعاملات المسائية يوم الأربعاء.

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ المغرب فِيْ محلات الصاغة والتجار عَنّْد مستوى 429.95 درهم (41.94 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 334.40 درهم (32.62 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط 286.63 درهم (27.96 دولار). .

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى المغرب

يتداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 501.61 درهم (48.93 دولار)، خلال التعاملات المسائية ليوم الأربعاء 13 يوليو 2022.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب نحو 17828 درهماً (1739 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب نحو 4013 درهماً (391.47 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها فِيْ أكثر من تسعة أشهر يوم الأربعاء، حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات على موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1725.83 دولار للأوقية بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر أيلول عَنّْد 1722.30 دولار فِيْ وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1722.00 دولار.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، “التجار يجلسون على حافة مقاعدهم فِيْ انتظار صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي”، ومن المرجح أن يتخذ المستثمرون فِيْ العملات والذهب تحركات عَنّْد الحاجة فقط.

من المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، المقرر إصداره من قبل وزارة العمل الأمريكية فِيْ وقت لاحق اليوم، قد تسارع على أساس شهري وسنوي عَنّْد 1.1٪ و 8.8٪ على التوالي.

قد توحد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ وقت لاحق من الشهر فِيْ محاولة لكبح جماح التضخم.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تبقي المستثمرين بعيدًا عَنّْ المعدن الأصفر غير المربح.

وظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته منذ 20 عامًا، مما أبقى الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

كَمْا ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.4٪ إلَّى 18.97 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3٪ إلَّى 843.58 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.2٪ إلَّى 2031.18 دولارًا.