أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الإثنين 1 أغسطس 2022.. تراجع طفِيْف

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المسائية ليوم الاثنين 1 أغسطس 2022، مع استقرار “المعدن الثمين” فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى حوالي 584.39 درهمًا (56.93 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى حوالي 511.35 درهم (49.82 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ المغرب إلَّى حوالي 438.30 درهم (42.70 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 340.89 درهم (33.21 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ المغرب

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 18174 ألف درهم (1771 دولارا).

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات عيار 21) نحو 4.091 ألف درهم (398.54 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب خلال جلسة التداول اليوم، بعد أن سجلت أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها فِيْ ثلاثة أسابيع.

ارتفعت أسعار المعدن النفِيْس بنسبة 2.2٪ الأسبوع الماضي مع تزايد الاحتمالات بأن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي بتخفِيْض وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، ومع ذلك، انتهى الذهب منخفضًا فِيْ يوليو للشهر الرابع على التوالي حيث استمر الدولار فِيْ جذب الاستثمارات حيث خيار الملاذ الآمن.

يتحول تركيز المستثمرين هذا الأسبوع إلَّى تقرير الوظائف الأمريكي الشهري، حيث قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن سوق العمل لا يزال “ضيقًا للغاية”، مشيرًا إلَّى عدد شبه قياسي من فرص العمل الشاغرة وانخفاض معدل البطالة تاريخيًا.

واستقرت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر عَنّْد 1،781.20 دولار للأوقية، واستقر السعر الفوري للتسليم الفوري عَنّْد 1765.11 دولارًا للأوقية، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 6 يوليو.

كَمْا استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر عَنّْد 20.20 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.46٪ إلَّى 901.14 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.19٪ إلَّى 2132.61 دولارًا.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.13٪ إلَّى 105.69 نقطة.