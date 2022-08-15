أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الإثنين 15 أغسطس 2022.. هبوط طفِيْف

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المسائية ليوم الاثنين 15 غشت 2022، تزامنا مع تراجع «النفِيْس» بالأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى حوالي 597.43 درهمًا (57.18 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 522.76 درهم (50.03 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ المغرب إلَّى حوالي 448.08 درهمًا (42.89 دولارًا).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 348.50 درهم (33.36 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ المغرب

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 18.580 ألف درهم (1778 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات عيار 21) نحو 4.182 ألف درهم (400.27 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب خلال جلسة تداول يوم الاثنين، مدفوعة بارتفاع مؤشر الدولار، والمخاوف بشأن وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة، فضلاً عَنّْ بوادر تكافح الصين للتعافِيْ.

وفقًا لما أوردته بلومبرج، قال رئيس بنك ريتشموند الفِيْدرالي توماس باركين يوم الجمعة أن البنك المركزي بحاجة إلَّى الاستمرار فِيْ رفع أسعار الفائدة حتى يتضح أن التضخم قد عاد إلَّى هدفه البالغ 2٪.

يتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلَّى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ يوليو، المقرر إصداره يوم الأربعاء، حيث قد يوفر أدلة على الظروف التي قد تدفع البنك للتضييق مرة أخرى فِيْ سبتمبر.

انخفضت العقود الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر بنسبة 0.73٪، أو 13.3 دولارًا أمريكيًا، لتصل إلَّى 1802.2 دولارًا للأوقية، وانخفض سعر الذهب الفوري للتسليم بنسبة 0.83٪، أو حوالي 15 دولارًا، إلَّى 1787.4 دولارًا للأوقية.

وانخفضت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.98٪ إلَّى 20.64 دولارًا للأوقية، وانخفض السعر الفوري لتسليم البلاتين بنسبة 1.51٪، أو نحو 14.59 دولارًا للأوقية، وانخفض السعر الفوري للبلاديوم بنسبة 1.26٪ إلَّى 2200.97 دولارًا للأوقية.

وارتفع الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.31٪ إلَّى 105.955 نقطة.