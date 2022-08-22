أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الإثنين 22 أغسطس 2022.. تراجع طفِيْف

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال تعاملات الاثنين 22 غشت 2022، مع تراجع “الثمين” العالمي إلَّى أدنى مستوى له فِيْ 3 أسابيع.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى حوالي 583.32 درهمًا (55.79 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى حوالي 510.42 درهم (48.82 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ المغرب إلَّى حوالي 437.50 درهمًا (41.84 دولارًا).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 340.27 درهم (32.54 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ المغرب

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 18.141 ألف درهم (1735 دولارًا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات عيار 21) نحو 4،083 ألف درهم (390.52 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، تراجعت أسعار الذهب خلال جلسة تداول يوم الاثنين إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من ثلاثة أسابيع، بعد أن سجلت أول خسارة أسبوعية لها فِيْ خمسة أسابيع، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيواصل وتيرة تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم.

وفقًا لما أوردته “بلومبيرج”، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ ريتشموند توماس باركين يوم الجمعة إن البنك المركزي مصمم على إعادة التضخم إلَّى هدفه البالغ 2٪، حتى لو كان ذلك يعَنّْي المخاطرة بحدوث ركود فِيْ الولايات المتحدة.

يحول المستثمرون حول العالم انتباههم إلَّى التصريحات التي سيدلي بها رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول يوم الجمعة المقبل فِيْ المؤتمر السنوي فِيْ جاكسون هُول.

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.44٪ أو 7.80 دولارًا أمريكيًا لتصل إلَّى 1755.10 دولارًا للأوقية.

وتراجع سعر الذهب للتسليم الفوري 0.26٪ و 4.47 دولار عَنّْد 1742.59 دولار للأوقية، ليتداول عَنّْد أدنى مستوى له منذ 28 يوليو.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.84٪ أو 16 سنتًا عَنّْد 19.02 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين للتسليم الفوري 0.67٪ إلَّى 893.15 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 0.53٪ إلَّى 2135.73 دولارًا للأوقية.