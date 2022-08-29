أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الإثنين 29 أغسطس 2022.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المسائية، الاثنين 29 أغسطس، 2022، مع انخفاض “الثمين” العالمي إلَّى أدنى مستوى له فِيْ شهر.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى حوالي 587.49 درهم (55.60 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 514.07 درهم (48.65 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ المغرب إلَّى نحو 440.62 درهم (41.70 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 342.70 درهم (32.43 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ المغرب

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 18271 ألف درهم (1729 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات عيار 21) نحو 4،113 ألف درهم (389.22 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب خلال جلسة تداول يوم الاثنين، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول فِيْ كلمته فِيْ مؤتمر “جاكسون هُول” يوم الجمعة الماضي أن البنك سيواصل مكافحة التضخم مع رفع أسعار الفائدة.

وبحسب “بلومبيرج”، أعربت السناتور الأمريكية إليزابيث وارن عَنّْ قلقها يوم الأحد من أن البنك المركزي قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلَّى الركود، مضيفة أنها لا تعتقد أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يسبب ضغوطا على الأسعار فِيْ الوقت الحالي.

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.91٪ أو -16 دولارًا أمريكيًا لتصل إلَّى 1733.8 دولارًا للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.85٪ أو (-14.76 دولار) إلَّى 1723.38 دولار للأوقية، بعد أن هبط فِيْ وقت سابق إلَّى 1721.29 دولار وهُو أدنى مستوى منذ السابع والعشرين من تموز (يوليو).

انخفضت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر 1.89٪ إلَّى 18.47 دولارًا، وانخفض السعر الفوري للبلاتين بنسبة 1.23٪ إلَّى 856.29 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع السعر الفوري للبلاديوم 0.57٪ إلَّى 2120.83 دولارًا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.49٪ إلَّى 109.341 نقطة.