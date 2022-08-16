أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الثلاثاء 16 أغسطس 2022.. هبوط هامشي

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال تداولات الثلاثاء 16 أغسطس 2022، تزامنا مع تراجع “النفِيْس” عالميا بأكبر وتيرة يومية فِيْ شهر.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى حوالي 597.40 درهمًا (57.05 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى حوالي 522.74 درهم (49.92 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ المغرب إلَّى حوالي 448.06 درهمًا (42.78 دولارًا).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 348.49 درهم (33.28 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ المغرب

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 18.579 ألف درهم (1774 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات عيار 21) نحو 4182 ألف درهم (399.32 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تستمر أسعار الذهب فِيْ التراجع خلال جلسة التداول اليوم، بعد انخفاضها أمس بأكبر وتيرة يومية فِيْ قرابة الشهر، وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي عقب البيانات الصينية الضعيفة.

ينتظر المستثمرون غدًا صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ يوليو، والذي قد يوفر أدلة على وتيرة رفع أسعار الفائدة فِيْ سبتمبر.

قال الخبير الاقتصادي نورييل روبيني فِيْ مقابلة مع “بلومبرج” أمس إن هناك خيارين للاقتصاد الأمريكي، إما ركود عميق أو تضخم مستدام.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.44٪ أو 8 دولارات لتصل إلَّى 1790.1 دولار للأوقية.

كَمْا انخفض سعر التسليم الفوري بنسبة 0.27٪ أو 4.73 دولارًا إلَّى 1774.98 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفض أمس بنسبة 1.3٪، فِيْ أكبر انخفاض عَنّْد التسوية منذ الرابع عشر من يوليو.

انخفضت العقود الآجلة للفضة لتسليم سبتمبر بنسبة 0.92٪ إلَّى 20.25 دولارًا للأوقية، وانخفض السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.94٪ إلَّى 927.74 دولارًا للأوقية، وانخفض السعر الفوري للبلاديوم بنسبة 0.95٪، أو 20.41 دولارًا، إلَّى 2130.32 دولارًا للأوقية.

استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عَنّْد 106.646 نقطة.