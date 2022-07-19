أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الثلاثاء 19 يوليو 2022.. تراجع مفاجئ

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، تزامنا مع تراجع “الثمين” فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى حوالي 567.84 درهم (55.07 دولارًا).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى حوالي 496.88 درهم (48.19 دولار).

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ المغرب إلَّى نحو 425.89 درهم (41.31 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 331.24 درهم (32.13 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب

انخفض سعر الأوقية (الأونصة) اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 17660 ألف درهم (1713 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب نحو 3975 ألف درهم (385.53 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت العقود الآجلة للذهب بشكل طفِيْف خلال جلسة التداول اليوم، لكنها ظلت فوق 1705 دولارات، حيث يقوم المستثمرون بتقييم توقعات رفع أسعار الفائدة والتضخم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأسبوع المقبل.

كشفت بيانات من مكتب الجمارك السويسري أن واردات الذهب من روسيا تراجعت إلَّى 284 كيلوجرامًا فِيْ يونيو من 3089 كيلوجرامًا فِيْ مايو، وهُو أقل من ثلاثة أطنان مستوردة خلال مايو.

يأتي ذلك فِيْ وقت قررت فِيْه بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان حظر استيراد الذهب الروسي، فِيْ محاولة لخفض عائدات روسيا لضعف التمويل للحرب على أوكرانيا.

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.23٪ لتصل إلَّى 1706.20 دولار للأوقية، بينما استقر السعر الفوري للتسليم عَنّْد 1709.39 دولار للأوقية.

تراجعت العقود الآجلة للفضة لتسليم سبتمبر بنسبة 0.72٪ إلَّى 18.71 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.22٪ عَنّْد 865.15 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.20٪ إلَّى 1879.06 دولارًا.

انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.54٪ إلَّى 106.82 نقطة.