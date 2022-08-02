أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. طلب متزايد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، مع استقرار “المعدن الثمين” فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 592.31 درهم (57.42 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 518.28 درهم (50.24 دولار).

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ المغرب إلَّى نحو 444.24 درهم (43.06 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 345.51 درهم (33.49 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ المغرب

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 18.421 ألف درهم (1786 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات من عيار 21) نحو 4.146 ألف درهم (401.94 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء، بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أوائل يوليو، حيث تتزايد المخاوف من احتمال تصعيد جديد للتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

وبحسب “بلومبرج”، من المتوقع أن تصل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلَّى تايوان فِيْ وقت لاحق اليوم – التي تعتبرها الصين داخل أراضيها – فِيْ أول زيارة للجزيرة يقوم بها مسؤول أمريكي للجزيرة منذ ربع قرن، وسط تحذيرات من بكين بشأن الإجراءات المضادة بما فِيْ ذلك التدخل العسكري إذا استمرت هذه الرحلة.

كَمْا تلقى الذهب دعماً إضافِيْاً خلال الجلسات الماضية من تراجع عائد الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض الدولار إلَّى أدنى مستوى له فِيْ نحو شهر، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلَّى أدنى مستوى له فِيْ أربعة أشهر.، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك الذهبية.

واستقرت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر عَنّْد 1.788.60 دولار للأوقية، بعد أن سجلت ارتفاعا لأربع جلسات متتالية، بينما انخفض السعر الفوري للتسليم بشكل طفِيْف بنسبة 0.13٪ إلَّى 1769.59 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الآجلة للفضة لتسليم سبتمبر / أيلول بنسبة 0.89٪ إلَّى 20.18 دولارًا للأوقية، وانخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.13٪ إلَّى 905.41 دولارًا، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.24٪ إلَّى 2190.92 دولارًا.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.26٪ إلَّى 105.68 نقطة.