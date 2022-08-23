أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الثلاثاء 23 أغسطس 2022.. قفزة عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال تداولات الثلاثاء 23 أغسطس 2022، مع تعافِيْ “الثمين” العالمي من أدنى مستوى له فِيْ شهر.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 589.94 درهم (55.84 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى حوالي 516.21 درهم (48.86 دولار).

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ المغرب إلَّى نحو 442.46 درهم (41.88 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 344.13 درهم (32.57 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ المغرب

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 18347 ألف درهم (1737 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات عيار 21) نحو 4130 ألف درهم (390.91 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة تداول اليوم، بعد انخفاضها بالقرب من أدنى مستوى لها فِيْ شهر خلال الجلسة السابقة، مدعومة بانخفاض طفِيْف فِيْ مؤشر الدولار.

توقع كومرتس بنك فِيْ تقريره الصادر يوم الاثنين أن تسجل أسعار الذهب 1800 دولار للأوقية بنهاية العام الحالي و 1900 دولار للأوقية بنهاية عام 2023.

ينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ومؤشرات الخدمات ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية فِيْ الولايات المتحدة.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 028 بالمئة إلَّى 1753.3 دولار للأوقية. كَمْا ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.34٪ إلَّى 1742.14 دولارًا للأوقية، بعد أن وصل أمس عَنّْد 1727.01 دولارًا، وهُو أدنى مستوى منذ السابع والعشرين من يوليو / تموز.

ارتفعت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.37٪ إلَّى 19.05 دولارًا للأوقية، وارتفع السعر الفوري للبلاتين 0.5٪ إلَّى 882.79 دولارًا للأوقية، وارتفع السعر الفوري للبلاديوم بنسبة 1.05٪ إلَّى 2023.71 دولارًا للأوقية.

استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عَنّْد 108.953 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى له فِيْ أكثر من شهر أمس.