أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الثلاثاء 5 يوليو 2022.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، وسط استقرار عقود الذهب العالمية مع صعود الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى حوالي 580.30 درهم (57.47 دولار).

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا نحو 507.77 دراهم (50.29 دولار).

كَمْا انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ المغرب إلَّى حوالي 435.23 درهمًا (43.11 دولارًا)، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 338.51 درهم (33.53 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب

انخفض سعر أونصة اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 18047 ألف درهم (1787 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب نحو 4062 الف درهم (402.32 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، استقرت العقود الآجلة للذهب خلال جلسة التداول اليوم، مع ارتفاع الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته فِيْ عقدين من الزمان، مدعومًا بتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي خلال اجتماع يوليو.

يخطط البنك المركزي فِيْ زيمبابوي لبيع العملات الذهبية للشعب اعتبارًا من 25 يوليو بهدف استقرار سعر الصرف المتدهُور فِيْ البلاد وتقديم بديل للدولار الأمريكي الذي تشتد الحاجة إليه.

فِيْ غضون ذلك، تخطط الحكومة الأسترالية لحظر واردات الذهب الروسي، لتنضم إلَّى كندا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فِيْ خطوة تهدف إلَّى الحد من مصادر التمويل الروسية خلال غزوها لأوكرانيا.

استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس عَنّْد 1803.60 دولار للأوقية، الساعة 1113 صباحًا بتوقيت جرينتش، بينما انخفض سعر التسليم الفوري بنسبة 0.24٪ إلَّى 1803.62 دولارًا للأوقية.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر عقود الفضة الآجلة تسليم سبتمبر 1.06٪ إلَّى 19.87 دولارًا للأوقية، بينما انخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 1.81٪ إلَّى 869.56 دولارًا، وانخفض سعر البلاديوم 0.21٪ إلَّى 1918.35 دولارًا.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.52٪ إلَّى 105.69 نقطة.