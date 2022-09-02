أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الجمعة 2 سبتمبر 2022.. صعود مسائي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المسائية، الجمعة 2 سبتمبر 2022، تزامنا مع صعود “النفِيْس” عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى حوالي 583.80 درهم (55.11 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، إلَّى مستوى 510.40 دراهم (48.22 دولار).

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ المغرب إلَّى نحو 437.48 درهم (41.33 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 340.26 درهم (32.15 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ المغرب

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 18141 ألف درهم (1714 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات عيار 21) نحو 4،083 ألف درهم (385.75 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مع تراجع الدولار عَنّْ قممه الأخيرة، لكن المعدن الثمين يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلَّى 1702.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضًا بنحو 2٪ منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1714.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪، لكنه ليس بعيدًا عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، والذي سجله فِيْ الجلسة السابقة، فِيْما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.