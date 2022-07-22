أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الجمعة 22 يوليو 2022.. زيادة محدودة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المسائية ليوم الجمعة 22 يوليو 2022، تزامنا مع صعود “الثمين” عالميا أمام الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب خلال تعاملات مساء الجمعة، حيث ارتفع إلَّى 572.82 درهم مغربي (55.82 دولار).

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا فِيْ المغرب خلال التداولات المسائية اليوم الجمعة ليسجل نحو 429.63 درهم (41.87 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 334.15 درهم (32.56 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 286.41 درهم (27.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى المغرب

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) نحو 501.23 درهم (48.85 دولار)، خلال تداولات مساء الجمعة.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب نحو 17815 درهماً (1736 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 4010 دراهم (390.77 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من أن احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي وقوة الدولار قد حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1727.09 دولار للأوقية. تراجعت الأسعار إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام عَنّْد 1،680.25 دولارًا يوم الخميس، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3٪.

الذهب ارتفع بنسبة 1.2 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلَّى 1727 دولارًا للأوقية.

وقال كريج إيرلام، المحلل فِيْ Oanda Exchange “انخفضت العوائد مما قد يدعم المعدن الأصفر على المدى القصير”.

وأضاف “إذا كنا نتجه نحو قبول معدلات نمو منخفضة أو ركود، فِيْمكن للذهب الاستفادة من الزخم الحالي لأنه قد يلغي الحاجة إلَّى أن يكون الاحتياطي الفِيْدرالي حادًا كَمْا هُو الآن”.

ينتظر المستثمرون حاليًا اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ 26-27 يوليو، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للسيطرة على التضخم المتزايد.

انضم البنك المركزي الأوروبي إلَّى نظرائه العالميين فِيْ مكافحة التضخم المتصاعد ورفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، حتى فِيْ الوقت الذي عانى فِيْه اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الثمين، مما لا يولد عوائد ثابتة، ويعزز الدولار، مما يجعل الذهب باهظ الثمن بالنسبة للمشترين فِيْ الخارج.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضة فِيْ المعاملات الفورية عَنّْد 18.78 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1٪ إلَّى 880 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.5٪ إلَّى 1902.18 دولارًا.