أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الجمعة 26 أغسطس 2022.. تراجع جماعي

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال تعاملات الجمعة 26 غشت 2022، بالتوازي مع تراجع «النفِيْس» عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، 592.70 درهم (56.17 دولارًا)، مقابل 597.12 درهمًا فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 518.62 درهم (49.15 دولار)، مقابل 522.49 فِيْ نهاية تعاملات أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ المغرب إلَّى نحو 444.53 درهم (42.13 دولار) مقارنة بـ 447.84 درهم نهاية أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 345.74 درهم (32.77 دولار)، مقابل 348.32 درهم فِيْ نهاية تعاملات أمس.

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ المغرب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، نحو 18.433.000 درهم (1.747 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات عيار 21) نحو 4.149 ألف درهم (393.22 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجعت عقود الذهب بنسبة 0.85٪ لتتداول عَنّْد 1744.29 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الفورية أيضًا بنسبة 0.82٪ إلَّى 1744.61 دولارًا للأوقية.

أما بالنسبة لمؤشر الدولار فقد سجل 108.233 متراجعا بنسبة 0.18٪، وينتظر تحول إشارة باول إلَّى صعود قوي أو استمرار التراجع. فِيْ غضون ذلك، نجح اليورو فِيْ تجاوز خط التكافؤ، ليسجل 1.0007 الآن مقابل الدولار، بعد انخفاضه لمدة يومين من خط التكافؤ.

المعادن الثمينة

وفِيْما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.1٪ إلَّى 19.26 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.3٪ إلَّى 2140.68 دولارًا. وهما يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية.

ارتفع البلاتين بنسبة 0.4٪ إلَّى 884.27 دولارًا، لكنه انخفض حتى الآن للأسبوع الثاني على التوالي.