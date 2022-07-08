أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الجمعة 8 يوليو 2022.. صعود النفِيْس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المسائية، الجمعة 8 يوليو 2022، مع صعود المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 569.01 درهم (55.92 دولار)، مقارنة بـ 568.80 درهم فِيْ إغلاق أمس.

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، مسجلا نحو 497.90 درهم (48.93 دولار)، مقابل 497.71 درهم بنهاية تداولات الخميس.

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ المغرب إلَّى نحو 426.77 درهمًا (41.94 دولارًا)، مقابل 426.61 درهمًا فِيْ ختام أمس، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 331.93 درهم (32.62 دولار)، مقابل 331.80 درهم فِيْ ختام تداولات أمس الخميس.

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب

وبلغ سعر أوقية الذهب (أونصة) اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، نحو 17.696 ألف درهم (1739 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب نحو 3983 ألف درهم (391.42 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف يوم الجمعة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على المسار الصحيح لأكبر خسارة أسبوعية فِيْ 8 أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 1744.07 دولارًا للأوقية. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد المكاسب التي تحققت فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، مما أبقى الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.23 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلَّى 874.52 دولارًا للأوقية، لكن كلاهما يتجه نحو خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2 بالمئة خلال الأسبوع.