أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب الخميس 14 يوليو 2022

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، فِيْ المغرب مساء الخميس 14 يوليو 2022، بالتزامن مع تراجع المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب إلَّى 568.43 درهم (54.95 دولار)، خلال التعاملات المسائية يوم الخميس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ المغرب فِيْ محلات الصاغة والتجار نحو 426.33 درهم (41.21 دولار).

أما عَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 331.59 درهم (32.05 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط 284.22 درهم (27.47 دولار). .

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى المغرب

يتداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 497.39 درهم (48.08 دولار).

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب نحو 17678 درهماً (1709 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب نحو 3979 درهماً (384.63 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1٪ يوم الخميس، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار، مع تراجع التوقعات بشأن الذهب بالفعل بفعل مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي سوف يلجأ إلَّى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر لمعالجة ارتفاع التضخم.

وتراجع الذهب الفوري 1 بالمئة إلَّى 1718.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش. كَمْا تراجعت العقود الآجلة للذهب فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 1٪ إلَّى 1717.70 دولار.

سجل الدولار مستوى قياسيًا جديدًا فِيْ 20 عامًا، مما أضر بالطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بين المشترين الذين يمتلكون عملات أخرى.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب غير الثابت العائد.

أظهرت بيانات الليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي قفز بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو، وهُو أكبر ارتفاع منذ أكثر من 4 عقود.

دفع ارتفاع الدولار أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ نحو عام يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدن الثمين على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

تشير التوقعات إلَّى أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سيكثف تحركاته للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل للسياسة فِيْ 26-27 يوليو.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بجاذبيته لأنه لا يولد عائدًا ثابتًا.

وتراجعت الفضة الفورية 1.1 بالمئة إلَّى 18.98 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 1.5 بالمئة إلَّى 841.96 دولار، ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلَّى 149.43 دولار.