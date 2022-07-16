أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب السبت 16 يوليو 2022.. صعود مستمر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب، اليوم السبت 16 يوليو 2022، رغم عطلة نهاية الأسبوع للأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب إلَّى 574.03 درهم (54.97 دولار) مقارنة بـ 572.25 درهم (54.80 دولار) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ المغرب فِيْ محلات الصاغة والتجار نحو 430.53 درهم (41.23 دولار) مقابل 429.19 درهم (41.10 دولار) خلال تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 334.85 درهمًا (32.07 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 287.01 درهمًا (27.49 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى المغرب

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 502.29 درهم (48.1 دولار)، مقابل 500.73 درهم (47.95 دولار) مع إغلاق أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب نحو 17852 درهماً (1710 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب نحو 4018 درهماً (384.81 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب فِيْ ختام تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل تراجع أسبوعي الخامس على التوالي، حيث أثر استمرار ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وتراجع سعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 1704.59 دولار للأوقية، ليفقد 2.1٪ منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1701.70 دولار.