أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب السبت 6 أغسطس 2022.. ارتفاع جماعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المسائية يوم السبت 6 أغسطس 2022، مع بدء عطلة نهاية الأسبوع فِيْ أسواق الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ المغرب

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 592.07 درهم (57.15 دولارًا)، مقارنة بـ 591.11 درهمًا فِيْ ختام تداولات أمس، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم للمراقبة. أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ المغرب (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 518.07 درهم (50.01 دولار) مقابل 517.24 درهم فِيْ ختام تداولات أمس.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ المغرب إلَّى نحو 444.06 دراهم (42.86 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 345.38 درهم (33.34 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ المغرب

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ المغرب، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 18.413 ألف درهم (1777 دولارا).

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ المغرب (8 جرامات من عيار 21) نحو 4.145 ألف درهم (400.07 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب فِيْ نهاية أسبوع التداول (أمس الجمعة)، حيث انخفض سعر العقود الآجلة للذهب – تسليم ديسمبر – بنسبة 0.9٪، بما يعادل 15.70 دولارًا، ليسجل المستوى 1791.20 دولارًا للأونصة.

واختتمت أسعار الذهب تعاملات الخميس، بارتفاع أكثر من 30 دولارًا، لتتجاوز مستوى 1800 دولار للأوقية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

انخفض السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9٪ إلَّى 1775.84 دولار للأوقية.

انخفض سعر العقود الآجلة للفضة – تسليم سبتمبر – بنسبة 1.5٪، عَنّْد 19.82 دولار للأوقية.

فِيْ الوقت نفسه، ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.2٪ ليسجل 933.19 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 2.9٪ عَنّْد 2129.85 دولارًا للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.8٪، ليصل إلَّى 106.885 نقطة.