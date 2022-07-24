أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن الأحد 24 يوليو 2022.. استقرار وترقب

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن فِيْ بداية التعاملات يوم الأحد 24 يوليو 2022، مع استمرار عطلة نهاية الأسبوع للأسواق المالية العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ اليمن

وبلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ اليمن، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، نحو 13907 ألف ريال (55.57 دولار).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ اليمن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 12.169 ألف ريال (48.63 دولار).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ اليمن 10430 ألف ريال (41.68 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم الأحد فِيْ اليمن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 8،112 ألف ريال (32.42 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ اليمن

بلغ سعر الأوقية (الأونصة) اليوم فِيْ اليمن 432.508 ألف ريال (1.728 دولار). فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ اليمن 97.351 ألف ريال (389.02 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ لتحقق أرباحًا لأول مرة منذ أكثر من شهر، بعد أن هبطت أسعار الذهب الخميس الماضي، إلَّى أدنى مستوياتها فِيْ عام كامل.

وفِيْ ختام الجلسة الأولى يوم الجمعة عزز الذهب مكاسبه اللحظية، وارتفع سعر أوقية الذهب بنهاية جلسة تداول يوم الجمعة بنسبة 0.54٪ ووصل إلَّى مستويات 1.727.59 دولار للأوقية.

مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، أعطى هذا دفعة مشجعة لأسعار الذهب طوال جلسة الجمعة، والتي من المتوقع أن تستمر فِيْ بداية الجلسة غدًا الاثنين.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمعدل قوي قدره 4.17٪، مما يعكس عدم استقرار ثقة التجار فِيْ الاتجاه المستقبلي للاقتصاد الأمريكي، مما يعزز الطلب على المعدن الثمين.