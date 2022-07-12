أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن الثلاثاء 12 يوليو 2022.. عيار 24 دون 14 ألف

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن خلال التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، مع استقرار “الثمين” فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ اليمن

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ اليمن، خلال التعاملات المسائية، نحو 13.936 ألف ريال (55.69 دولار).

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ اليمن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 12194 ألف ريال (48.73 دولار).

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ اليمن إلَّى 10452 ألف ريال (41.77 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ اليمن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 8129 ألف ريال (32.48 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ اليمن

وسجل سعر أونصة اليوم فِيْ اليمن، خلال التعاملات المسائية، نحو 433.407 ألف ريال (1732 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ اليمن نحو 97.554 ألف ريال (389.83 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقر الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز الطلب وعوض تأثير ارتفاع الدولار، الذي دفع الذهب إلَّى أدنى مستوى له فِيْ تسعة أشهر قبل ذلك.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1733.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 سبتمبر أيلول عَنّْد 1722.36 دولار للأوقية فِيْ وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1733.60 دولار للأوقية.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثانية على التوالي، مما يدعم الطلب على الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

قفز الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ 20 عامًا مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لمشتري العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.7٪ إلَّى 18.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين بنسبة 2٪ إلَّى 852.07 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.5٪ إلَّى 2130.02 دولار للأوقية.