أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن الجمعة 1 يوليو 2022.. هبوط عيار 21

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن خلال تعاملات الجمعة 1 يوليو 2022، مع تراجع المعدن الأصفر عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ اليمن

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ اليمن إلَّى 14472 ألف ريال (57.83 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ اليمن، خلال تعاملات صباح الجمعة، ليصل إلَّى 10854 ألف ريال (43.37 دولار).

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ اليمن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 8،442 ألف ريال (33.73 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 7.236 ألف ريال (28.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ اليمن

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ اليمن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 12663 ألف ريال (50.60 دولار)، بحسب منصة gold-price-today.com المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ اليمن نحو 450.075 ألف ريال (1799 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ اليمن (8 جرامات من عيار 21 قيراطا) نحو 101.305 ألف ريال (404.82 دولار).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب دون مستوى 1800 دولار يوم الجمعة، ويتجه المعدن الثمين للخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي، حيث أدت السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الرئيسية وصعود الدولار إلَّى خفض جاذبيته.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1797.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 16 مايو أيار عَنّْد 1794.62 دولار. كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5٪ إلَّى 1798.60 دولار.

تراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2022، بنحو 1.6 فِيْ المائة هذا الأسبوع.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوياته فِيْ العقدين الماضيين، ولا يزال يجعل الذهب أقل جاذبية لمشتري العملات الأخرى.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عَنّْد أدنى مستوياتها منذ 6 يونيو.

قال ستيفن إينيس، العضو المنتدب لشركة SBI Asset Management، إن تفضيل المستثمرين للنقد والحفاظ على الثروة قد يؤدي إلَّى انخفاض كبير فِيْ الذهب قبل ما ينبغي أن يكون انتعاشًا متوقعًا عَنّْدما يأتي الركود.

تزيد معدلات الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الذي لا ينتج عَنّْه عائد.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 1.3 فِيْ المائة إلَّى 19.98 دولار للأوقية، وانخفضت بنحو 5.4 فِيْ المائة هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلَّى 893.31 دولار، ويواجه رابع انخفاض أسبوعي على التوالي. ونزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلَّى 1920.65 دولار لكنه ارتفع بنحو 2.2 بالمئة هذا الأسبوع.