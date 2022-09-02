أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن الجمعة 2 سبتمبر 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن مساء الجمعة 2 سبتمبر 2022، تزامنا مع صعود “النفِيْس” عالميا مع تراجع الدولار عَنّْ قمة 20 عاما.

سعر الذهب اليوم فِيْ اليمن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ اليمن خلال التعاملات المسائية ليوم الجمعة، ليصل إلَّى 13.790 ألف ريال يمني (55.11 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا فِيْ اليمن إلَّى 10343 ألف ريال (41.33 دولارًا)، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب يوميًا.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ اليمن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 8044 ألف ريال (32.15 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 6895 ألف ريال (27.55 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ اليمن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ اليمن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 12.067 ألف ريال (48.22 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ اليمن نحو 428.879 ألف ريال (1714 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ اليمن (8 جرامات عيار 21) نحو 96.535 ألف ريال (385.75 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مع تراجع الدولار عَنّْ قممه الأخيرة، لكن المعدن الثمين يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلَّى 1702.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضًا بنحو 2٪ منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1714.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪، لكنه ليس بعيدًا عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، والذي سجله فِيْ الجلسة السابقة، فِيْما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.