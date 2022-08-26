أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن الجمعة 26 أغسطس 2022.. الأصفر يتراجع

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن فِيْ تعاملات صباح اليوم الجمعة 26 أغسطس / آب 2022، تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن الأصفر عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ اليمن

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ اليمن اليوم، إلَّى 14135 ألف ريال (56.49 دولار)، مقابل 14149 ألف ريال (56.52 دولار) خلال تعاملات أمس.

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا فِيْ السوق) فِيْ اليمن اليوم إلَّى 12.369 ألف ريال (49.43 دولار) مقابل 12381 ألف ريال (52.43 دولار) خلال تعاملات أمس.

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ اليمن 10602 ألف ريال (42.36 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية خلال تعاملات اليوم فِيْ اليمن، فقد سجل متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 8246 ألف ريال (32.95)، بحسب موقع “سعر الذهب اليوم”.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ اليمن

وبلغ متوسط ​​سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ اليمن، خلال التعاملات الصباحية يوم الجمعة، نحو 439،614 ألف ريال (1،757).

بينما بلغ متوسط ​​سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ اليمن نحو 98.951 ألف ريال (395.41 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، بدأت أسعار الذهب اليوم الجمعة فِيْ اتجاه أفقي، تحسبا لخطاب رئيس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جيروم باول فِيْ مؤتمر الاحتياطي الفِيْدرالي، بمشاركة كبار مسؤولي البنوك المركزية حول العالم.

وبلغ سعر أوقية الذهب فِيْ التعاملات المبكرة اليوم الجمعة 1756.7 دولار للأوقية، بانخفاض 0.11٪، وهُو انخفاض سبقه ارتفاع بنسبة 0.12٪ فِيْ بداية الجلسة.

اختبر الذهب أمس الخميس أعلى مستوى له فِيْ أسبوع واحد عَنّْد 1765 دولارًا للأوقية حيث ساهمت حزمة الدعم الصينية بشكل فعال فِيْ التعافِيْ الأخير للذهب، والذي انخفض إلَّى ما دون 1730 دولارًا الأسبوع الماضي.

فِيْ وقت لاحق من اليوم، سيقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي باول عرضًا تقديميًا، وسيكون أبرز خطاب، والذي من المتوقع أن يؤكد استمرار البنك المركزي فِيْ العمل بشكل حاسم لخفض التضخم، إشارات حول معدل الزيادة فِيْ أسعار الفائدة.

فِيْ حين أنه من المتوقع أن يمتنع باول عَنّْ إعطاء سعر مباشر، فإن الأسواق ستحلل الرسائل التي سيقدمها حول كَيْفَِيْة نظر البنك إلَّى مخاطر النمو وما إذا كان ذلك سيسمح بخفض سعر الفائدة.

وبعد أن انخفض الذهب من 1814 دولارًا فِيْ بداية يوليو الماضي، إلَّى أدنى مستوى له عَنّْد 1728 دولارًا لهذا الشهر ؛ عاد السعر يوم أمس الخميس، واقترب من المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يوم عَنّْد 1767 دولار.