أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن الجمعة 8 يوليو 2022.. استقرار نسبي

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن خلال التعاملات المسائية ليوم الجمعة 8 يوليو 2022، تزامنا مع صعود “النفِيْس” عالميا أمام تراجع الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ اليمن

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ اليمن حركات طفِيْفة تميل إلَّى الاستقرار، ليسجل نحو 14078 ألف ريال (56.25 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ اليمن خلال تعاملات ليلة الجمعة عَنّْد المستوى 10558 ألف ريال (42.19 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ اليمن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 8.212 ألف ريال يمني (32.82 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 7039 ألف ريال (28.13 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ اليمن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ اليمن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) خلال تعاملات مساء الجمعة نحو 12.318 ألف ريال يمني (49.22 دولار).

جاء سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ اليمن عَنّْد مستوى 437.813 ألف ريال (1750 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ اليمن (8 جرامات عيار 21 قيراطاً) نحو 98.545 ألف ريال (393.79 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف يوم الجمعة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على المسار الصحيح لأكبر خسارة أسبوعية فِيْ 8 أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 1744.07 دولارًا للأوقية. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد المكاسب التي تحققت فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، مما أبقى الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.23 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلَّى 874.52 دولارًا للأوقية، لكن كلاهما يتجه نحو خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2 بالمئة خلال الأسبوع.